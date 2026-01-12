Реклама

На YouTube нашли загруженное из КНДР пугающее видео длительностью более 140 лет

На YouTube появилось пугающее видео, которое длится более 140 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пользователям YouTube в рекомендациях внезапно начало попадаться пугающее видео: оно не имеет названия названия и длится более 140 лет. В нем нет изображения или звука. На это обратило внимание РЕН ТВ.

Ролик появился на платформе 5 января, а пользователь, который его опубликовал, якобы зарегистрирован в КНДР. Сейчас на этом видео более 1,5 миллиона просмотров. В подписи к видео есть загадочная надпись. Некоторые пользователи трактуют ее как закодированное предложение «Встретимся в аду».

В профиле автора есть и другое видео, которое длится 294 часа. Кроме того, он опубликовал shorts длительностью в 150 часов.

В сентябре 2025 года пользователь TikTok из Панамы, известный под псевдонимом Kin, опубликовал серию видео о загадочном метеорите, который ему якобы удалось найти.

