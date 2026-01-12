Реклама

Россия
22:19, 12 января 2026Россия

Над Анапой прогремели взрывы

Shot: Над Анапой прогремела серия взрывов на фоне атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Над Анапой прогремела серия взрывов, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram -канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, громкие звуки начали раздаваться около 20:10, они были слышны со стороны Черного моря. Всего прозвучало 3-4 взрыва, а в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, силы ПВО сбивают украинские беспилотники в Черном море, пишет Shot.

Ранее около двух десятков взрывов прогремели над Воронежем. Как рассказали очевидцы, в небе был слышен гул двигателей, а над одним из районов города поднялся дым.

