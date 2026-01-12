Назван фаворит Кубка Африки накануне полуфиналов

Букмекеры назвали Марокко фаворитом Кубка Африки накануне полуфиналов

Букмекеры назвали фаворита Кубка Африки-2025 накануне полуфиналов. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, титул завоюет сборная Марокко. Поставить на титул этой сборной можно с коэффициентом 2,40.

На втором месте расположилась сборная Сенегала, успех которой оценивается коэффициентом 3,50. Тройку претендентов замыкает Нигерия (3,80). Аутсайдером Кубка Африки среди полуфиналистов является Египет (6,50).

Полуфиналы Кубка Африки пройдут 14 января. Сенегал сыграет с Египтом, а Нигерия — с Марокко.