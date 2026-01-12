Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:22, 12 января 2026Наука и техника

Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

19FortyFive: Российские подлодки проекта 636.3 могут поражать наземные цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, которые из-за малошумности называют «Черными дырами», способны поражать цели на суше. Ключевую особенность российской субмарины назвал обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

Он отметил, что подлодки проекта 877 «Палтус» (по кодификации НАТО — Kilo), которые были предшественниками современных «Черных дыр», могли бороться только с подводными и надводными целями. Современные модели могут нести крылатые ракеты, которые позволяют поражать наземные цели.

«В то время как более старые модели проекта 877 были разработаны для береговой обороны, модернизированные варианты проекта 636.3 превратились в мощные проекционные платформы, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр"», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Комплекс «Калибр» позволяет подлодкам нести ракеты различных типов, которые способны уничтожать надводные корабли, субмарины и объекты на суше.

В декабре 2025 года обозреватель 19FortyFive Джек Бакби писал, что подлодки проекта 636.3 остаются серьезным аргументом на море из-за скрытности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok