Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

19FortyFive: Российские подлодки проекта 636.3 могут поражать наземные цели

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, которые из-за малошумности называют «Черными дырами», способны поражать цели на суше. Ключевую особенность российской субмарины назвал обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

Он отметил, что подлодки проекта 877 «Палтус» (по кодификации НАТО — Kilo), которые были предшественниками современных «Черных дыр», могли бороться только с подводными и надводными целями. Современные модели могут нести крылатые ракеты, которые позволяют поражать наземные цели.

«В то время как более старые модели проекта 877 были разработаны для береговой обороны, модернизированные варианты проекта 636.3 превратились в мощные проекционные платформы, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр"», — говорится в публикации.

Комплекс «Калибр» позволяет подлодкам нести ракеты различных типов, которые способны уничтожать надводные корабли, субмарины и объекты на суше.

В декабре 2025 года обозреватель 19FortyFive Джек Бакби писал, что подлодки проекта 636.3 остаются серьезным аргументом на море из-за скрытности.