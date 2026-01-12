Названа проблема создания единой 100-тысячной армии в Европе

Военный Матвийчук: Для ЕС будет проблематично создать единую 100-тысячную армию

Для Евросоюза будет проблематично создать единую 100-тысячную армию, убежден полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением о возможностях стран ЕС специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Потенциальные финансовые и экономические возможности Евросоюза огромные. А вот с точки зрения военных возможностей — они могут производить оружие, технику, но у них проблемы с солдатами. Нет пехоты. Они за годы пацифизма и годы, когда они находились под прикрытием американцев, растеряли свою воинственность, особенно Германия и Франция», — отметил Матвийчук.

Я думаю, что это для них будет проблематично — нанять 100 тысяч человек. Я думаю, что им придется нанимать латиноамериканцев, выходцев из других стран, как это делают американцы для покрытия некомплекта в личном составе. Так как мужчины-европейцы служить в армии на сегодняшний день не в состоянии Анатолий Матвийчук полковник в отставке и военный эксперт

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек.

По его мнению, войска должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

