Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

Осташков назвали самым дорогостоящим городом для январского отдыха

Город Осташков в Тверской области назвали самым дорогостоящим направлением для январского отдыха в 2026 году. Результатами исследования аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» поделились с «Лентой.ру».

Средняя стоимость ночи в старинном городе обойдется россиянам в 19,5 тысячи рублей. На втором месте списка наиболее дорогих бронирований оказался курортный поселок с винным домом Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае ― 17,8 тысячи за ночь. Третью строчку занял адыгейский курорт Хамышки, где ночь в январе в среднем стоит 17,4 тысячи.

В топ-10 также попали село Архыз в Карачаево-Черкесии (15,8 тысячи рублей за сутки), Шерегеш в Кемеровской области (13,9 тысячи), Лахденпохья в Карелии (13,2 тысячи), Домбай (12,5 тысячи), Красная Поляна (11,8 тысячи), город Суздаль (11,6 тысячи) и поселок Каменномостский (более 11 тысяч рублей за день проживания).

Ранее лидером дорогостоящих направлений для декабрьского туризма в России был назван курорт Хамышки в Республике Адыгея. За одну ночь в этом месте туристам в среднем пришлось заплатить 22,2 тысячи рублей.