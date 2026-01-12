Объявлено о новом повороте в гренландской эпопее Трампа

Сенатор Пушков: В гренландской эпопее Трампа произошел новый поворот

В «гренландской эпопее» президента США Дональда Трампа произошел новый поворот. Об этом заявил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

По заявлению сенатора, Америка нашла правовое обоснование для претензий на Гренландию.

«[США] обвинили Данию в том, что она незаконно захватила ее после Второй мировой войны в обход норм ООН», — объявил Пушков. По его словам, эти заявления говорят о планах США захватить остров «законным путем».

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что Европа в целом и Дания в частности уже понимают, что президент США Дональд Трамп их «изнасилует», и ищут утешение в том, что насилие будет необходимо для их безопасности.