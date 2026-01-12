Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 12 января 2026Россия

Объявлено о новом повороте в гренландской эпопее Трампа

Сенатор Пушков: В гренландской эпопее Трампа произошел новый поворот
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В «гренландской эпопее» президента США Дональда Трампа произошел новый поворот. Об этом заявил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

По заявлению сенатора, Америка нашла правовое обоснование для претензий на Гренландию.

«[США] обвинили Данию в том, что она незаконно захватила ее после Второй мировой войны в обход норм ООН», — объявил Пушков. По его словам, эти заявления говорят о планах США захватить остров «законным путем».

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что Европа в целом и Дания в частности уже понимают, что президент США Дональд Трамп их «изнасилует», и ищут утешение в том, что насилие будет необходимо для их безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

    Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Стало известно об указаниях из-за рубежа протестующим в Иране стрелять по людям

    Трампа предупредили о применении ядерного оружия в случае атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok