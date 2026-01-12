Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 12 января 2026Путешествия

Пассажирский самолет развернулся в воздухе из-за поломки туалетов

Самолет American Airlines вернулся в аэропорт из-за отказа системы водоснабжения
Алина Черненко

Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании American Airlines развернулся в воздухе из-за технической неисправности. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Уточняется, что лайнеру, следовавшему из Лос-Анджелеса, США, в Окленд, Новая Зеландия, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за отказа системы водоснабжения, в результате которого на борту сломались туалеты. Экипаж обнаружил утечку воды из уборной вскоре после вылета.

Как пишет издание, на рейсе такой продолжительности наличие работающих туалетов является требованием безопасности, а не вопросом комфорта. Продолжение полета через Тихий океан с такой технической неисправностью создало бы операционные риски, риски для здоровья пассажиров и нарушило бы нормативные требования.

По данным источника, посадка воздушного судна в аэропорту вылета прошла благополучно.

В декабре 2025 года самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку на Канарских островах из-за неисправности туалетов. Проблему обнаружили через полтора часа полета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Пожертвования украинцам спустили на шопинг и пиццу

    Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

    В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

    Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

    В России отреагировали на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

    Сын Кадырова высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном

    Безногий боец СВО с «лезущими из швов нитками» ушел из госпиталя в дом престарелых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok