Пассажирский самолет развернулся в воздухе из-за поломки туалетов

Самолет American Airlines вернулся в аэропорт из-за отказа системы водоснабжения

Самолет авиакомпании American Airlines развернулся в воздухе из-за технической неисправности. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Уточняется, что лайнеру, следовавшему из Лос-Анджелеса, США, в Окленд, Новая Зеландия, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за отказа системы водоснабжения, в результате которого на борту сломались туалеты. Экипаж обнаружил утечку воды из уборной вскоре после вылета.

Как пишет издание, на рейсе такой продолжительности наличие работающих туалетов является требованием безопасности, а не вопросом комфорта. Продолжение полета через Тихий океан с такой технической неисправностью создало бы операционные риски, риски для здоровья пассажиров и нарушило бы нормативные требования.

По данным источника, посадка воздушного судна в аэропорту вылета прошла благополучно.

В декабре 2025 года самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку на Канарских островах из-за неисправности туалетов. Проблему обнаружили через полтора часа полета.