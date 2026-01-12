Реклама

19:26, 12 января 2026

Продажи Volkswagen обвалились в Китае

В Китае компания Geely обошла Volkswagen по продажам
Для концерна Volkswagen наступили непростые времена на авторынке Китая. Спрос на европейские автомобили в стране по итогам 2025 года сократился, из-за чего немцы опустились на третье место, пропустив вперед местную компанию Geely, пишет Reuters.

Суммарная доля продаж автомобилей концерна в Китае в 2025 году снизилась с 12,2 до 10,9 процента. В то время как спрос на машины Geely Auto на домашнем рынке за тот же период увеличился с 7,7 до 11 процентов.

В Китайской ассоциации производителей автомобилей также сообщили, что продажи машин компании BYD, которая является абсолютным лидером на местном рынке, за последний год сократились с 16,2 до 14,7 процента.

Несмотря на падение продаж, Volkswagen является наиболее востребованным иностранным брендом в Поднебесной. В азиатской стране у немцев есть два совместных предприятия с государственными автопроизводителями: FAW и SAIC. Кроме того, концерн намерен расширить сотрудничество с Xpeng, также в планах значится совместная с компанией Horizon Robotics разработка собственного чипа для интеллектуальных автомобилей нового поколения и увеличение объема поставок собранных на китайских заводах автомобилей на сторонние рынки.

Стоит отметить, что в 2024 году производитель лишился первого места по продажам в Китае, которое занимал в течение последних девяти лет, в пользу BYD.

В конце 2025 года стало известно, что будет с ценами на новые автомобили в России в 2026 году.

