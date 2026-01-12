Проект набережной Гребного канала от крупного застройщика не прошел экспертизу

Проект набережной в Нижнем Новгороде от застройщика GloraX не прошел экспертизу

Проект набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде от дочерней структуры крупного застройщика GloraX не прошел госэкспертизу. Информацию об этом опубликовали в реестре экспертиз.

Компания «СЗ Берег» не согласовала проектно-сметную документацию на возведение объекта и по итогам рассмотрения получила отрицательное заключение. Документацию для проекта набережной готовили специалисты компаний «Истоки», «Севзапмостпроект» и «Уралгеопроект».

Отрицательное заключение обычно означает, что у экспертов возникли вопросы к отдельным решениям или расчетам в проектно-сметной части. Застройщику придется учесть замечания и доработать проект, а потом можно будет повторно отправить его на рассмотрение.

