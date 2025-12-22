Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 22 декабря 2025Экономика

Набережная Кабана превратилась в каток

Набережная озера Кабан в Казани превратилась в каток
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Wikipedia

Набережная озера Ближний Кабан в центре города Казань превратилась в каток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что до нового здания театра имени Габдуллы Камала можно добраться только ползком.

Ранее сообщалось, что Корабельная набережная во Владивостоке превратилась в ледяное царство: из-за шторма, мороза и сильного ветра даже фонари покрылись крупным слоем льда. На опубликованных кадрах видно, что по ним бьют волны.

Москвичей тем временем призвали не ждать больших снегопадов перед праздниками. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, небольшие осадки все же могут выпасть, однако снегом столицу не завалит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    Врач дал четыре совета для сохранения здоровья зубов в новогодние праздники

    Молодую россиянку после теракта около отдела полиции взяли под стражу

    Буданов раскрыл подробности о количестве сторон в переговорах по Украине

    Путин высказался о расследовании вооруженного нападения на школу в Подмосковье

    Набережная Кабана превратилась в каток

    Рябков рассказал о страшных снах Европы из-за работы России по миру на Украине

    Раскрыт неожиданный фактор снижения пользы от кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok