Набережная Кабана превратилась в каток

Набережная озера Кабан в Казани превратилась в каток

Набережная озера Ближний Кабан в центре города Казань превратилась в каток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что до нового здания театра имени Габдуллы Камала можно добраться только ползком.

Ранее сообщалось, что Корабельная набережная во Владивостоке превратилась в ледяное царство: из-за шторма, мороза и сильного ветра даже фонари покрылись крупным слоем льда. На опубликованных кадрах видно, что по ним бьют волны.

Москвичей тем временем призвали не ждать больших снегопадов перед праздниками. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, небольшие осадки все же могут выпасть, однако снегом столицу не завалит.

