Бывший СССР
12:07, 12 января 2026Бывший СССР

Пушилин рассказал о серьезных боях с ВСУ близ Красноармейска

Пушилин: Серьезные бои с ВСУ проходят близ Гришино и Удачного
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Серьезные боевые столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят близ населенных пунктов Гришино и Удачное у Красноармейска. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение и в направлении Удачного», — рассказал чиновник.

По его словам, помимо этого, зачистка от присутствия украинских войск проходит в Димитрове.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за месяц боевой работы сбили под Красноармейском в ДНР около 80 беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-яга».

