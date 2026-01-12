Реклама

19:30, 12 января 2026Забота о себе

Раскрыт неожиданный союзник похудения

Диетолог Борхес: Попкорн подавляет неконтролируемую тягу к еде
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Дани Борхес заявил, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, но при этом не могут отказаться от перекусов, между основными приемами пищи стоит употреблять попкорн. Полезные свойства этого неожиданного союзника похудения он раскрыл в беседе с изданием Terra.

«Исследование, проведенное химическим факультетом Университета Скрантона в Пенсильвании, показало, что преимущество употребления попкорна заключается в том, что мы едим цельное необработанное зерно, что помогает насытиться и способствует снижению веса, подавляя неконтролируемую тягу к еде», — пояснил Борхес.

Кроме того, этот продукт богат полифенолами, которые борются со свободными радикалами и помогают предотвратить преждевременное старение. В то же время врач призвал избегать покупного попкорна, поскольку он содержит много сахара, соли и жира. Лучше готовить его дома с использованием натуральных приправ, посоветовал специалист.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предупредила о коварстве экстремальных диет. Она утверждает, что резкое снижение калорийности рациона воспринимается организмом как стресс.

