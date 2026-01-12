Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 12 января 2026Мир

Раскрыты подробности о тайном оружии США для захвата Мадуро

Военный эксперт Живов: Тайное оружие США для захвата Мадуро давно существует
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Неизвестное мощное оружие, которое предположительно применили американские военные во время захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, давно существует. Оно применяет направленное волновое и звуковое воздействие на человека, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Такое оружие, насколько я в силу своих знаний понимаю, давно существует. Есть оружия направленного волнового и звукового действия, которые могут воздействовать на сознание и психику человека, на его сердечно-сосудистую систему, вызывая головные боли, приступы паники, даже навязчивые мысли», — сказал Живов.

По его словам, подобное оружие периодически применяется для разгона протестующих в разных странах. Аналогичные разработки были и в СССР на серьезном уровне, уточнил эксперт.

Комментируя внезапное отключение радиолокационные систем при захвате Мадуро, он пояснил, что это обычная практика и подобное осуществляется с помощью средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для подавления коммуникации.

New York Post (NYP) со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера сообщило о том, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В руках американского спецназа, как утверждает источник NYP, было более мощное оружие, чем огнестрельное. В какой-то момент, по словам охранника, они что-то запустили, создав мощную звуковую волну, и он почувствовал, что его «голова взрывается изнутри». У окружающих тут же пошла кровь из носа, их начало рвать кровавыми массами.

Кроме того, американские солдаты смогли «ослепить» венесуэльских, отключив радиолокационные системы и подавив очаги сопротивления и огневые точки при помощи дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok