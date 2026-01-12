Раскрыты подробности о тайном оружии США для захвата Мадуро

Военный эксперт Живов: Тайное оружие США для захвата Мадуро давно существует

Неизвестное мощное оружие, которое предположительно применили американские военные во время захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, давно существует. Оно применяет направленное волновое и звуковое воздействие на человека, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Такое оружие, насколько я в силу своих знаний понимаю, давно существует. Есть оружия направленного волнового и звукового действия, которые могут воздействовать на сознание и психику человека, на его сердечно-сосудистую систему, вызывая головные боли, приступы паники, даже навязчивые мысли», — сказал Живов.

По его словам, подобное оружие периодически применяется для разгона протестующих в разных странах. Аналогичные разработки были и в СССР на серьезном уровне, уточнил эксперт.

Комментируя внезапное отключение радиолокационные систем при захвате Мадуро, он пояснил, что это обычная практика и подобное осуществляется с помощью средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для подавления коммуникации.

New York Post (NYP) со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера сообщило о том, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В руках американского спецназа, как утверждает источник NYP, было более мощное оружие, чем огнестрельное. В какой-то момент, по словам охранника, они что-то запустили, создав мощную звуковую волну, и он почувствовал, что его «голова взрывается изнутри». У окружающих тут же пошла кровь из носа, их начало рвать кровавыми массами.

Кроме того, американские солдаты смогли «ослепить» венесуэльских, отключив радиолокационные системы и подавив очаги сопротивления и огневые точки при помощи дронов.