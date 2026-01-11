Реклама

14:57, 11 января 2026

Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

Анастасия Алимпиева
Фото: Adam Gray / Reuters

Американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. С его помощью они обезвредили венесуэльских солдат и технику, утверждают журналисты New York Post (NYP) со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера.

Источник сообщает, что американские солдаты легко смогли «ослепить» венесуэльских, отключив радиолокационные системы и подавив очаги сопротивления и огневые точки при помощи дронов.

«Внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — приводит издание слова охранника.

После этого в небе появились вертолеты, на которых перемещался американский спецназ. В их руках, как утверждает источник NYP, было более мощное оружие, чем огнестрельное. В какой-то момент, по словам охранника, они что-то запустили, создав мощную звуковую волну, и он почувствовал, что его «голова взрывается изнутри». У окружающих тут же пошла кровь из носа, их начало рвать кровавыми массами. Это вызвало у них состояние, при котором никто не мог подняться на ноги.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «СоловьевLive» охарактеризовал операцию Соединенных Штатов Америки против президента Венесуэлы двумя словами: «Очень жестокая операция».

