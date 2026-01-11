Реклама

Мир
01:33, 11 января 2026

Российский посол охарактеризовал операцию США против Мадуро двумя словами

Мелик-Багдасаров: Операция США против Мадуро была очень жестокой, погибли люди
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «СоловьевLive» охарактеризовал операцию Соединенных Штатов Америки (США) против президента Венесуэлы Николаса Мадуро двумя словами.

«Это была очень жестокая операция, велся ураганный огонь», — отметил Мелик-Багдасаров.

Добавив, что именно из-за таких действий американцев в президентском дворце погибли горничные и другой обслуживающий персонал.

Российский посол также не оставил без внимания то, что Венесуэла, в свою очередь, за более чем 200 лет независимости не имела вооруженных конфликтов и никому не угрожала.

Кроме того, в эфире программы Сергей Мелик-Багдасаров отметил одно действие супруги венесуэльского лидера Силии Флорес, назвав ее поступок настоящим подвигом.

