Раймонд Паулс пошутил о доходах Леонтьева

Композитор Раймонд Паулс: У Леонтьева не было денег, а сейчас пол-Майами скупил

Народный артист СССР, композитор и пианист Раймонд Паулс высказался об успехе певца Валерия Леонтьева, с которым когда-то активно сотрудничал. Его слова передает mk.ru.

Делясь с журналистом воспоминаниями о советской эпохе и работе с отечественной эстрадой, Паулс упомянул артиста.

«Многое можно вспомнить. Например, как у Леонтьева не было денег. Сейчас, говорят, он половину Майами уже скупил», — заявил музыкант.

Также он напомнил, что на сцену Леонтьева вывела Примадонна. «Он в свитере вышел на сцену, мы вместе что-то спели. Это было его первое выступление в Москве», — добавил пианист.

Ранее Паулс рассказал о том, как перестал сотрудничать с Аллой Пугачевой. Композитор заявил, что успех композиции «Миллион алых роз» был во многом случаен.