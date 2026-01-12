Реклама

04:37, 12 января 2026Силовые структуры

Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

Марина Совина
Фото: Pixabay

Отправка голосового сообщения с нецензурной бранью через мессенджер в России может стать основанием для наложения административного штрафа. Об этом говорится в судебных материалах, содержание которых приводит РИА Новости.

По информации агентства, в Москве было рассмотрено соответствующее дело. Согласно документам процесса, женщина через Telegram отправила собеседнице голосовые сообщения с оскорбительным характером.

Получательница обратилась в прокуратуру, где действия обвиняемой квалифицировали как административное правонарушение по статье КоАП, касающейся оскорблений.

В числе доказательств, представленных в суде, был составлен протокол прослушивания аудиозаписей. На судебном заседании женщина признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Ей назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян за рассылку нежелательных интимных фотографий. С инициативой к министру юстиции Константину Чуйченко обратилась группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

