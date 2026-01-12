Россиянам назвали год со следующими 12-дневными новогодними каникулами

Бессараб: Следующие 12-дневные новогодние каникулы могут быть в 2032 году

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила ТАСС, что следующие новогодние праздники продлятся 11 дней, а повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул возможно через шесть лет в 2032 году.

Собеседница агентства отметила, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь на будущий год в конце текущего.

Бессараб отметила, что «подавляющему большинству россиян, в особенности семьям, пришлись по вкусу продолжительные новогодние праздники, поскольку именно в этот период проходят зимние каникулы у школ, а у занятых родителей совпадают выходные дни».

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что возвращение на работу после длительных праздников всегда вызывает стресс. Чтобы первый рабочий день прошел комфортно и без лишних нервов, лучше начать готовиться к нему накануне. Она порекомендовала за день до работы провести тихое утро, бегло просмотреть рабочую почту, разделить задачи на срочные и важные, посмотреть какие вопросы решались в отсутствие.