00:55, 12 января 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли способ восстановить режим сна после праздников

Сомнолог Полуэктов посоветовал исключить поздний ужин для восстановления режима
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Для восстановления режима сна после праздников необходимо ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины и за час до сна выключать все гаджеты. Об этом РИА Новости рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

«Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты — они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие», — заявил эксперт.

Также он посоветовал не заниматься физической активностью позднее десяти часов вечера, поскольку в это время у человека начинает вырабатываться мелатонин.

Ранее врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал эффективный способ сделать сон крепким. Он рассказал, что, согласно исследованиям ученых, успокаивающим эффектом обладают ароматы бергамота и хвои. Врач посоветовал россиянам использовать их в спальне, чтобы улучшить качество сна и снять стресс.

