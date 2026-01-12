Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

Россиянам раскрыли секреты быстрого восстановления после праздничных выходных. Рекомендациями с «Лентой.ру» поделились эксперты из «ВкусВилла» и «Фитмоста».

По наблюдениям специалистов, первые январские дни обычно проходят в режиме «праздничного стола»: многие доедают приготовленное, ходят в гости и не стремятся резко менять рацион. При этом ближе к концу праздников заметен сдвиг к более легким продуктам: овощным салатам, гарнирам из овощей, постным супам и продуктам для завтрака — йогуртам, творожным сырам, творогу и кефиру.

Вернуться в форму после праздников поможет базовая рутина, отмечают собеседники издания. «Организму не нужны детоксы на соках и жесткие диеты. Гораздо важнее вернуться к регулярности, нормальному сну, воде и адекватной еде без перегруза», — утверждают они.

Так, следует вернуть в рацион три основных приема пищи и 1-2 перекуса по необходимости. При этом в каждое блюдо должны входить белок, клетчатка и полезные жиры. Кроме того, лучше есть теплую еду, особенно когда после перееданий живот реагирует чувствительнее.

По словам экспертов, после выходных дней лучше постепенно возвращаться к физической нагрузке. Вместо активных видов спорта следует выбрать йогу, бассейн или растяжку. Полезным также будут посещения бани и спа-процедур, которые помогут вернуть тонус тела.

