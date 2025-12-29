Врач назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники

Косметолог Джолли: Вино поможет избежать отеков на лице в новогодние праздники

Косметолог британской клиники Ilkley Skin Clinic Элли Джолли назвала способы, которые помогут избежать отеков на лице в новогодние праздники. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

По словам доктора, отеки могут вызвать алкоголь, жирная пища и блюда с высоким содержанием сахара. «Алкоголь препятствует усвоению витаминов А, С и Е, а также цинка. Все они крайне важны для здорового восстановления кожи и выработки коллагена. Продукты с высоким содержанием сахара, жиров и рафинированных углеводов, в свою очередь, увеличивают выработку кожного сала, что приводит к забитым порам, а значит, и к появлению прыщей», — объяснила Джолли.

По этим причинам врач призвала во время праздничных застолий вместо крепких напитков, таких как водка, джин и текила, употреблять вино, пиво и коктейли. В них гораздо меньше сахара и конгенеров, пояснила Джолли.

Вдобавок эксперт посоветовала пить алкогольные напитки вместе с водой, а перед самим застольем нанести на лицо побольше увлажняющего крема. «После этого полностью снимите весь макияж, очистите лицо и нанесите увлажняющую сыворотку перед сном. Утром используйте сыворотку с витамином С для борьбы с тусклостью кожи и крем для глаз, снимающий отечность», — порекомендовала она.

Также Джолли напомнила о негативном воздействии на кожу чрезмерного пилинга. «Ежедневное использование агрессивных скрабов или кислот разрушает защитный барьер кожи. Не следует отшелушивать кожу чаще двух-трех раз в неделю», — подчеркнула специалист.

