13:46, 17 декабря 2025

Россиянам дали советы по уходу за волосами зимой

Трихолог Карпушина советует зимой очищать волосы деликатными шампунями
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам порекомендовали скорректировать уход за волосами в сторону более деликатного очищения. Советами по сохранению волос зимой «Ленте.ру» дала трихолог Екатерина Карпушина.

По данным сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер», осенью спрос на уходовую косметику для волос вырос на 12 процентов, поскольку пользователи принялись ухаживать за волосами в период холода. Врач призвала читателей выбирать шампуни с мягкими поверхностно-активными веществами (ПАВ).

Кроме того, важно не пренебрегать увлажнением — для этого следует после каждого мытья использовать кондиционер, чтобы он разглаживал кутикулу, уменьшал трение и снижал потерю влаги. Раз в неделю можно добавлять маску, которая поможет компенсировать снижение влажности воздуха, добавляет доктор.

При этом не стоит бояться фена, поскольку он менее вреден, чем длительная естественная сушка. «Мягко промокните голову полотенцем, без трения — мокрый волос повреждается гораздо легче сухого. Нанесите несмываемое средство с термозащитой и высушите волосы феном на среднем температурном режиме с расстояния 15–20 см — такая техника минимизирует тепловое повреждение. Завершите сушку прохладным воздухом для сглаживания кутикулы», — отметила собеседница.

По словам эксперта, зимой в составе уходовых средств должны быть увлажняющие компоненты — глицерин, пантенол, бетаин. Силиконы, вопреки мифам про них, остаются одним из самых надежных средств защиты волос.

Они создают ровную защитную пленку на поверхности волоса, уменьшают трение и тем самым снижают риск ломкости» — подчеркнула специалистка и добавила, что из масел доказан эффект кокосового: оно способно частично проникать в кортекс и уменьшать потерю белка, которая приводит к повреждению волос

Екатерина Карпушинатрихолог

К тому же на состояние волос будет влиять расчесывание. Лучше выбирать варианты с мягкими гибкими зубцами и мягкой подушкой — они помогают уменьшить трение. В то же время с мокрыми волосами стоит быть осторожными — их лучше распутывать аккуратно, после нанесения кондиционера или несмываемого средства.

В ноябре россиянкам назвали тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму.

