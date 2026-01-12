Реклама

Россиянин пойдет под суд за общение с террористами

Житель Астраханской области пойдет под суд за помощь террористам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Астраханской области россиянин предстанет перед судом по уголовному делу об участии в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, мужчина сам вышел на связь с запрещенной в РФ международной террористической организации. Ему дали подробную инструкцию для вступления, после чего обвиняемый стал собирать интересующие террористов сведения. Осуществить свой замысел до конца начинающий террорист не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что по решению суда «самая красивая террористка» Виктория Шинкарук отправится в колонию на десятки лет.

