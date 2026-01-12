Россиянин вырвал себе все зубы и остался должником

Житель Татарстана удалил себе все зубы по указанию, поверив в озвученный диагноз

В Татарстане мужчина вырвал все зубы и остался должником. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Житель Набережных Челнов попал под влияние мошенников, которые представились сотрудниками стоматологической клиники. Россиянина запугали тяжелым заболеванием полости рта и убедили срочно удалить все зубы для замены на импланты. Деньги на операцию мужчина взял в кредит, утверждает канал.

После того, как мужчине поставили всего два импланта, ему сообщили о невозможности дальнейшей имплантации. После этого он провел по меньшей мере семь месяцев без зубов. По словам обманутого, ему нужно около двух миллионов рублей, чтобы «начать нормально питаться». Таких денег у мужчины нет.

