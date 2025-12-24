Реклама

Экономика
13:42, 24 декабря 2025Экономика

Пенсионерка не смогла вернуть жилье по «схеме Долиной» и разгромила квартиру

В Омске пенсионерка разгромила квартиру, не сумев вернуть ее по «схеме Долиной»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ihor Khomych / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионерка из Омска не смогла вернуть себе проданную по «схеме Долиной» квартиру и разгромила жилье. Она вырвала проводку, содрала обои и разбила стены, об этом пишет Telegram-канал Shot.

Россиянка продала свою трехкомнатную квартиру в 2024 году за шесть миллионов рублей. Жилье купила молодая семья с ребенком, использовав ипотеку и маткапитал. Перед сделкой пенсионерка предоставила справку от психиатра, чтобы подтвердить вменяемость и желание продать объект без давления со стороны.

Бывшая собственница должна была сразу переехать к племяннице, однако после заключения договора заявила, что не успела быстро собрать вещи и отсрочила переезд. Через некоторое время она подала иск, заявив, что продала квартиру из-за мошенников. Однако суд встал на сторону покупателей и постановил выселить женщину.

За день до переезда пенсионерка устроила в жилье погром. Она вырвала вентиляцию, разбила плитку и пробила дырки в полу. Когда на место приехали новые собственники, россиянка собрала соседей, вызвала полицию и заявила, что испортит семье жизнь.

Ранее 70-летняя жительница Челябинска осталась без жилья, поверив мошенникам.

