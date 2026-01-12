Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 12 января 2026Россия

Российские медики предложили школьнице лечить абсцесс груди капустой

Волгоградские медики предложили девочке лечить абсцесс капустным листом
Майя Назарова

Фото: Marika Kosheleva / Shutterstock / Fotodom

В Жирновске Волгоградской области медики предложили 13-летней девочке лечить абсцесс груди прикладыванием капустного листа. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Мать российской школьницы пояснила, что поводом для обращения в больницу стали болезненные ощущения в груди. Дежурный педиатр выписал подростку антибиотики и отправил домой. Спустя день состояние пациентки ухудшилось и родительница снова повела ее к врачу, сделав УЗИ-исследование в частной клинике. Как утверждает женщина, по результатам УЗИ у дочери диагностировали абсцесс молочной железы.

«Стала требовать направления в Камышин или Волгоград, на что врач мне сказал: "Идите домой и не переживайте, приложите лист капусты, пейте антибиотики, и через 2 дня, я вам даю 100 процентов, все уже сойдет и будет намного лучше". Капустный лист меня вообще "убил"», — поделилась родительница.

После этого разговора состояние девочки ухудшилось. Мать позвонила в детскую больницу Камышина, где ребенка согласились принять в срочном порядке даже без направления. Там школьницу прооперировали.

В региональном облздраве уже пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае школьницу, которую сбила машина, выписали из больницы с переломами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    «АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе

    Россиянку облили кислотой при выходе из подъезда

    В Москве спасавшийся от пожара подросток выпрыгнул из окна восьмого этажа

    56-летняя Дженнифер Лопес появилась на премии в прозрачном платье

    В Москве выросли полуметровые сугробы

    Кулеба оценил шансы завершить конфликт на Украине в 2026 году

    Бешеный зверь напал на ребенка в российском детском лагере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok