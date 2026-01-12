Российские медики предложили школьнице лечить абсцесс груди капустой

Волгоградские медики предложили девочке лечить абсцесс капустным листом

В Жирновске Волгоградской области медики предложили 13-летней девочке лечить абсцесс груди прикладыванием капустного листа. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Мать российской школьницы пояснила, что поводом для обращения в больницу стали болезненные ощущения в груди. Дежурный педиатр выписал подростку антибиотики и отправил домой. Спустя день состояние пациентки ухудшилось и родительница снова повела ее к врачу, сделав УЗИ-исследование в частной клинике. Как утверждает женщина, по результатам УЗИ у дочери диагностировали абсцесс молочной железы.

«Стала требовать направления в Камышин или Волгоград, на что врач мне сказал: "Идите домой и не переживайте, приложите лист капусты, пейте антибиотики, и через 2 дня, я вам даю 100 процентов, все уже сойдет и будет намного лучше". Капустный лист меня вообще "убил"», — поделилась родительница.

После этого разговора состояние девочки ухудшилось. Мать позвонила в детскую больницу Камышина, где ребенка согласились принять в срочном порядке даже без направления. Там школьницу прооперировали.

В региональном облздраве уже пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае школьницу, которую сбила машина, выписали из больницы с переломами.