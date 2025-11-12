Россия
В России врачи не заметили у сбитой «Газелью» школьницы переломы и выписали из больницы

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В станице Северская Краснодарского края врачи не заметили у сбитой «Газелью» школьницы два перелома и выписали ее из больницы. Об этом мать 14-летней девочки рассказала в беседе с Kub Mash, опубликованной в Telegram.

По словам женщины, ДТП произошло 21 октября на пешеходном переходе. От удара школьница отлетела в сторону и потеряла сознание. В Северской больнице у нее диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Переломов, как утверждает собеседница издания, медики не нашли. Однако, помимо характерных для травм головы симптомов, у девочки сильно болело тело — особенно правое плечо и правая нога.

Мать несовершеннолетней подчеркнула, что о болях в конечностях постоянно говорили доктору. «Причем с момента ДТП боли в плече усиливались. Несмотря на это, через двое с половиной суток дочь просто выпроводили из больницы: лежачую, в тяжелом состоянии, с болями», — рассказала она.

В результате семья девочки обратилась в частные клиники, где у нее диагностировали два перелома. «Дочь до сих пор находится в таком тяжелом состоянии. Передвигаться она может только на каталке», — подчеркнула родительница.

В беседе с журналистами главврач Северской больницы заявил, что пациентку не выгоняли, а ее диагноз является медицинской тайной. При этом в травматологии мать девочки назвали сумасшедшей, пишет канал. Сейчас семья вместе с медицинским юристом добивается возбуждения уголовного дела.

На ситуацию также отреагировал Минздрав Краснодарского края. В ведомстве сообщили, что по факту появившейся информации проводится проверка.

Ранее в подмосковном Королеве родители шестилетней девочки-инвалида потребовали 15 миллионов рублей от больницы, медиков которой обвинили в развившейся у ребенка водянке. Как стало известно, после родов в 2019 году у новорожденной выявили кровоизлияние. При этом медики заверили, что доношенных детей в таких случаях все проходит само, и выписали младенца в тяжелом состоянии.

