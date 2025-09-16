Выписанная из больницы под Москвой с тромбом в мозге новорожденная девочка стала инвалидом

Родители девочки-инвалида потребовали от больницы в Королеве 15 миллионов рублей

Под Москвой родители шестилетней девочки-инвалида потребовали 15 миллионов рублей от больницы в Королеве, медиков которой обвинили в развившейся у ребенка водянке. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, во время родов в 2019 году произошли осложнения. По информации издания, врач-акушерка проигнорировала показания, которые указывали на недостаток кислорода у ребенка. В результате врачи не стали делать кесарево сечение, и девочка появилась на свет естественным путем. Однако новорожденной сразу стало плохо. Проведенное обследование выявило кровоизлияние, из-за которого в ее голове образовался тромб. При этом врачи заверили, что у доношенных детей в таких случаях все проходит само, и выписали младенца в тяжелом состоянии.

По данным авторов поста, дома девочке стало хуже. Кроме того, у нее начала расти голова, и мать настояла на госпитализации дочери. Назначенная только через два месяца магнитно-резонансная томография установила, что из-за кровоизлияния, после которого ребенка выписали, у него развилась водянка. Обхват головы младенца на тот момент достиг 46 сантиметров. Экстренная операция остановила процесс, однако последствия оказались необратимы.

Сейчас девочке шесть лет. Она не может самостоятельно говорить, пить, есть и ходить в туалет. Ее мать была вынуждена уйти с работы. При этом реабилитацию родители ребенка оплачивают самостоятельно.

По словам адвоката Юлии Юдиной, вину врачей Королевского роддома подтвердила судебно-медицинская экспертиза, которая также установила, что все диагнозы ребенка приобретены уже после рождения. Против медиков было возбуждено уголовное дело, но спустя пять лет его прекратили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Теперь родители девочки пытаются добиться компенсации через гражданский суд.

