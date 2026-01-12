Реклама

15:59, 12 января 2026

Шаляпин занялся изучением сленга зумеров

Певец Прохор Шаляпин признался, что изучает молодежный сленг
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин сообщил, что занялся изучением сленга зумеров. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

Артист признался, что уже выучил несколько фраз, которые часто используют молодые люди. «Слово "кринж" даже моя мама знает, а вот слова "альтушка", "тянка" и подобные — для более продвинутого уровня», — пояснил он.

По словам певца, владение сленгом необходимо ему для взаимодействия с блогерами и предотвращения конфликтных ситуаций. Кроме того, он планирует записать трек в народном стиле, используя все изученные фразы. Артист также отметил, что сленгом зумеров отлично владеют пожилые люди. «Некоторые дамы, которым перевалил седьмой десяток, как на родном общаются на зумерском сленге. Нужно их догонять», — добавил Шаляпин.

Ранее Шаляпин раскрыл правду про свои отношения со «старухами». Артист признался, что отношения со многими пожилыми возлюбленными были у него ради хайпа.

