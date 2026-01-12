Шансы США получить контроль над Гренландией оценили

Политолог Дудаков: У США не так много перспектив с Гренландией

У США не так много шансов забрать Гренландию под свой контроль в ближайшей перспективе, но американский лидер Дональд Трамп будет продвигать эту тему весь 2026 год, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В какой-то военный сценарий я не верю, не думаю, что американцы будут там высаживать своих морских пехотинцев и захватывать остров. Но я бы не исключал сценарий экономически перекупить гренландцев, пообещав им обширные американские инвестиции. Как сейчас обсуждается один из планов — предложить платить каждому гренландцу по 100 тысяч долларов за то, чтобы они согласились стать американскими гражданами», — сказал Дудаков.

Он выразил сомнения в том, что план с подкупом сработает, так как большинство жителей Гренландии против присоединения к США. Европейцы, со своей стороны, рассматривают намерение Трампа как серьезную угрозу и думают над введением санкций против американских компаний, отметил политолог.

«Шансов у США в ближайшей перспективе заполучить остров под свой контроль все-таки не так много. Хоть они, наверное, будут эту тему педалировать весь 2026 год», — уточнил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают другие страны. В частности, он допустил переход Гренландии России или Китаю.