Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

Трамп заявил, что в урегулировании на Украине есть прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании на Украине есть прогресс. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить это», — подчеркнул политик.

Трамп выразил мнение, что добивается прогресса в направлении разрешения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в американский Конгресс в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, которые направлены на введение новых антироссийских санкций или ориентированы на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине.