Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:47, 12 января 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Европу популярный комик пожаловался на аннулированные визы

Комик Комиссаренко заявил, что США и Великобритания могли аннулировать его визы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube 

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, уехавший в Европу, заявил, что мог лишиться виз в США и Великобританию. Об этом он рассказал во время выступления, запись которого доступна на YouTube.

«У меня есть талант-визы США и Великобритании. Сейчас, по-моему, они уже не действуют, мне там все поаннулировали», — пожаловался юморист.

Комиссаренко добавил, что при получении визы талантов ощущал себя известным и востребованным артистом. «А в Польше я подаюсь на международную защиту, и здесь ты такой: "Я бедненький, за мной все гоняются"», — поиронизировал он.

Ранее Комиссаренко, которого по инициативе ФСБ лишили российского гражданства, пошутил о том, что он может попасть в список иноагентов Минюста России. Комик с иронией заявил, что признание иноагентом стало бы для него понижением статуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

    Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok