Лишенный гражданства России комик пошутил о статусе иноагента

Комик Слава Комиссаренко в шутку назвал себя экстремистом и террористом

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, которого по инициативе ФСБ лишили российского гражданства, пошутил о том, что он может попасть в список иноагентов Минюста России. На эту тему он высказался на выступлении, запись которого доступна на YouTube.

Комиссаренко в шутку заявил, что признание иноагентом в России стало бы для него понижением статуса. Юморист напомнил, что ранее в Белоруссии его заочно приговорили к лишению свободы за оскорбления президента страны Александра Лукашенко, а также внесли в перечень экстремистов.

«Зачем мне этот иноагент? Я террорист, экстремист, угроза национальной безопасности, разжигатель межнациональной розни, оскорбитель Луноликого», — поиронизировал юморист. Он также назвал возможный статус иноагента несерьезным.

О том, что Комиссаренко лишили гражданства России и запретили ему въезд в страну, стало известно в апреле. Аналогичные меры были приняты в отношении комика Дмитрия Романова. В ФСБ заявили, что действия юмористов создают угрозу национальной безопасности России.

