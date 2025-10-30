Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Лишенный гражданства России комик пошутил о статусе иноагента

Комик Слава Комиссаренко в шутку назвал себя экстремистом и террористом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
(внесен Минюстом в реестр иноагентов).

(внесен Минюстом в реестр иноагентов).. Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, которого по инициативе ФСБ лишили российского гражданства, пошутил о том, что он может попасть в список иноагентов Минюста России. На эту тему он высказался на выступлении, запись которого доступна на YouTube.

Комиссаренко в шутку заявил, что признание иноагентом в России стало бы для него понижением статуса. Юморист напомнил, что ранее в Белоруссии его заочно приговорили к лишению свободы за оскорбления президента страны Александра Лукашенко, а также внесли в перечень экстремистов.

«Зачем мне этот иноагент? Я террорист, экстремист, угроза национальной безопасности, разжигатель межнациональной розни, оскорбитель Луноликого», — поиронизировал юморист. Он также назвал возможный статус иноагента несерьезным.

О том, что Комиссаренко лишили гражданства России и запретили ему въезд в страну, стало известно в апреле. Аналогичные меры были приняты в отношении комика Дмитрия Романова. В ФСБ заявили, что действия юмористов создают угрозу национальной безопасности России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Сексолог оценила опасность использования вибраторов в грозу

    Крокодил утащил мужчину в реку

    В США отметили дающее России преимущество оружие

    Норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге

    Названы признаки слежки и шпионов в телефоне

    Председателя организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

    В Италии рассказали об ухудшающемся положении Зеленского

    В Домодедово задержали заочно арестованную россиянку

    Исправлена раздражающая проблема Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости