Мир
00:53, 12 января 2026

В элитном жилом комплексе в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка

NTV: В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка
Фото: Tunahan Turhan / Globallookpress.com

В элитном жилом комплексе в районе Зейтинбурну на западе Стамбула взорвалась доставленная курьером посылка, об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что курьер оставил коробку на ресепшен, она взорвалась. Когда ее открыл получатель с инициалами Д.Х.

Он получил ранения глаз и рук, также пострадали два охранника, все трое госпитализированы. На место прибыла полиция, ведется расследование. О причинах и характере взрывного устройства информации не поступало.

Как отмечает РИА Новости, цены на аренду квартир в жилом комплексе начинаются от 1900 долларов и доходят до 10 тысяч долларов. Окна домов выходят на Мраморное море.

Ранее сообщалось, что около 40 человек стали жертвами взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.

