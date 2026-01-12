В элитном жилом комплексе в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка

NTV: В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка

В элитном жилом комплексе в районе Зейтинбурну на западе Стамбула взорвалась доставленная курьером посылка, об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что курьер оставил коробку на ресепшен, она взорвалась. Когда ее открыл получатель с инициалами Д.Х.

Он получил ранения глаз и рук, также пострадали два охранника, все трое госпитализированы. На место прибыла полиция, ведется расследование. О причинах и характере взрывного устройства информации не поступало.

Как отмечает РИА Новости, цены на аренду квартир в жилом комплексе начинаются от 1900 долларов и доходят до 10 тысяч долларов. Окна домов выходят на Мраморное море.

