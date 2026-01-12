Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
18:19, 12 января 2026Авто

В ГИБДД России подсчитали количество аварий на новогодних каникулах

ГИБДД: В январе в России произошло 2 329 аварий
Светлана Ходос

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Госавтоинспекции России подвели итоги аварийности на дорогах страны в период новогодних каникул. Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, всего с 1 по 11 января зафиксировано 2 329 дорожно-транспортных происшествий.

В этих ДТП травмы получили 3 515 человек, еще 348 происшествий окончились летальным исходом.

Помимо этого, во время новогодних праздников произошло 527 происшествий с участием пешеходов.

«Крайне актуальной в прошедшие праздничные дни осталась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения. Так, в новогодние выходные в России произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения, либо отказавшиеся от медицинского освидетельствования», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудят группу из 19 автомобильных мошенников. Аферисты для получения страховых выплат приобрели несколько дорогих иномарок, машины использовались для инсценировок дорожно-транспортных происшествий с каршерингом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok