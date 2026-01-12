В ГИБДД России подсчитали количество аварий на новогодних каникулах

В Госавтоинспекции России подвели итоги аварийности на дорогах страны в период новогодних каникул. Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, всего с 1 по 11 января зафиксировано 2 329 дорожно-транспортных происшествий.

В этих ДТП травмы получили 3 515 человек, еще 348 происшествий окончились летальным исходом.

Помимо этого, во время новогодних праздников произошло 527 происшествий с участием пешеходов.

«Крайне актуальной в прошедшие праздничные дни осталась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения. Так, в новогодние выходные в России произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения, либо отказавшиеся от медицинского освидетельствования», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

