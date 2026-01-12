Реклама

17:06, 12 января 2026

В Госдуме отреагировали на слухи о планах занять весь Донбасс к 1 апреля

Депутат ГД Швыткин: РФ не привязывается к конкретным датам освобождения Донбасса
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Госдуме отреагировали на слухи о якобы поставленном перед Вооруженными силами плане занять весь Донбасс весной 2026 года. Свое мнение на этот счет высказал депутат нижней палаты Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru».

12 января в СМИ появились публикации, согласно которым Россия якобы планирует занять весь Донбасс к 1 апреля.

«Мы никогда ни к каким датам не привязываемся», — заявил парламентарий. Он указал, что приоритет для России имеет устранение первопричин конфликта и сохранение личного состава Вооруженных сил. Появление в печати материалов с указанием конкретных дат занятия Донбасса Швыткин объяснил желанием добиться дополнительной помощи Украине со стороны Запада.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев. В настоящее время солдаты ВСУ удерживают ряд важных городов и населенных пунктов в регионе, но в обозримом будущем их позиции могут в значительной степени ослабнуть, отметил он.

