В Иране объявили траур из-за гибели людей на протестах

Правительство Ирана объявило траур из-за гибели людей на протестах

Правительство Ирана объявило траур из-за гибели людей на протестах, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур», — говорится в заявлении.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, жертвами стали минимум 538 человек, в том числе 48 сотрудников правоохранительных органов. Около 10,6 тысячи участников акций были задержаны, утверждают правозащитники. Официальные власти Ирана не предоставляли такой информации.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен и продолжаются по сей день.

