Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 12 января 2026Мир

В Иране объявили траур из-за гибели людей на протестах

Правительство Ирана объявило траур из-за гибели людей на протестах

Фото: Globallookpress.com

Правительство Ирана объявило траур из-за гибели людей на протестах, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур», — говорится в заявлении.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, жертвами стали минимум 538 человек, в том числе 48 сотрудников правоохранительных органов. Около 10,6 тысячи участников акций были задержаны, утверждают правозащитники. Официальные власти Ирана не предоставляли такой информации.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен и продолжаются по сей день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три европейские страны отказались помогать Украине. Чем они мотивировали свое решение?

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Ахматовец написал книгу о спецназе и его командире. Что он рассказал об Апти Алаудинове?

    Трамп заявил о заработке США благодаря конфликту на Украине

    Подруга славившегося оргиями на Багамах молодого миллиардера выйдет из тюрьмы

    Мужчин предупредили об опасных причинах эректильной дисфункции

    Влияние Сунь-цзы и Клаузевица на современную войну оценили

    В Британии предрекли увеличение количества военных целей после слов министра о Путине

    Жители российского региона остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok