Россия
16:16, 12 января 2026Россия

В Минздраве дали пояснение по новым правилам направления россиян к психиатру

Минздрав: Новые нормы позволят снизить число проходящих обследование психиатра
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Новые правила направления работников к психиатру позволят снизить число проходящих обследование граждан. Пояснение к обновленным нормам дали в министерстве здравоохранения, передает ТАСС.

Речь идет о внесении изменений в порядок прохождения работниками отдельных специальностей, связанных с повышенной опасностью или ответственностью, психиатрического освидетельствования, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно нововведениям, работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя.

В министерстве пояснили, что раньше обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все работники определенных специальностей с периодичностью один раз в пять лет. В их числе были работники транспорта, правоохранительных органов, пищевой промышленности и общественного питания, образования.

Теперь россиян будут направлять к психиатру только по решению работодателя при определенных показателях — например, если признаки расстройства выявлены при прохождении работником периодического осмотра. «Новые нормы позволят значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование», — пояснили в министерстве.

Ранее кандидат медицинских наук Мария Соловьева сообщила, что с 1 марта 2026 года российские работодатели смогут отправлять своих сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Такая возможность будет доступна в случае выявления у работника признаков психического расстройства.

