02:33, 12 января 2026Россия

Работодателям разрешать отправлять сотрудников к психиатру

С 1 марта работодателям в России разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

С 1 марта 2026 года российские работодатели смогут отправлять своих сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Такая возможность будет доступна в случае выявления у работника признаков психического расстройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук Марию Соловьеву.

Благодаря такому нововведению у работодателя будет возможность более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья подчиненного. «Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», — пояснила Соловьева.

Уточняется, что по результатам психиатрического освидетельствования сотрудника могут признать временно неспособным выполнять отдельные виды работы из-за психического расстройства.

Ранее психиатр Владимир Скавыш рассказал, что люди с шизофренией слишком часто используют местоимение «я».

