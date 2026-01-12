В Москве выросли полуметровые сугробы

Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве достигли 49 сантиметров

Сугробы в Москве достигли 49 сантиметров, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром в понедельник, 12 января, составила 43 сантиметра, что в 1,7 раза выше климатической нормы. На Балчуге сугробы достигли 45 сантиметров, в МГУ — 49 сантиметров. Рекорд для 12 января — 49 сантиметров, установленный в 1942 году.

В Подмосковье больше всего снега в Черустях — 52 сантиметра. В Коломне уровень снежного покрова достиг 49 сантиметров, в Михайловском — 47 сантиметров, в Наро-Фоминске — 42 сантиметра, в Волоколамске — 40 сантиметров.

На следующей неделе по Москве ударят настоящие крещенские морозы. К празднику Крещения, 19 января, в мегаполисе ожидается серьезное похолодание: в следующий понедельник под утро столбики термометров опустятся до минус 20-25 градусов.