Fakt: В Польше ребенок родился пьяным из-за алкоголя в крови матери

В Польше пьяную женщину на 38-й неделе беременности доставили в больницу. В ее организме было обнаружено почти три промилле алкоголя, из-за чего ее ребенок тоже родился «пьяным». Об этом сообщает польская газета Fakt.

Такой уровень содержания алкоголя в крови был опасен как для женщины, так и для ребенка, так что врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Когда ребенок появился на свет, медики установили, что в его крови содержится более 1,5 промилле алкоголя. Это считается смертельно опасным для младенцев.

Сейчас состояние ребенка стабилизировали. В отношении матери возбудили уголовное дело — теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Летом 2025 года стало известно, что в Великобритании в рамках эксперимента родилось восемь детей с ДНК трех родителей.