В родном городе Зеленского произошли взрывы

В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского — Кривом Роге Днепропетровской области — произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики», — говорится в сообщении. Детали происшествия авторы сообщения не привели.

Канал также опубликовал видео, на котором слышны взрывы. Там же виден высокий столб дыма.

В ночь на 12 января российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины. В частности, были поражены цели в Киеве и Киевской области, Одессе, Славянске и Краматорске.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл цель российского удара по Киеву. Ею оказался военный объект в Соломенском районе украинской столицы.