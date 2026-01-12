Реклама

Военкор раскрыл цель российского удара в Киеве

Военкор Котенок: Российские военные ударили по военному объекту в Киеве
Российские военные утром 12 января нанесли удар по военному объекту в Киеве. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что цель Вооруженных сил России находилась в Соломенском районе столицы Украины. Он добавил, что по ней ударили при помощи беспилотника «Герань».

Как уточнил Котенок, часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения объекта. Из-за этого предполагается, что под атакой мог оказаться склад боекомплекта.

Ранее появились сообщения, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара. Позднее на Украине заявили, что удар пришелся по авиаремонтному заводу во Львове.

