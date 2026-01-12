Подробности ночной серии ударов ВС России по объектам ВСУ раскрыли

Поддубный: Ночью на Украине были поражены объекты ВСУ в Киеве и Ирпене

Российские военные нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 12 января. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Ночью цели были поражены в Киеве и пригороде украинской столицы — Ирпене. Взрывы звучали в Одессе и в районе порта Черноморска. Кроме этого, прилеты фиксировались во временно оккупипованных Славянске и Краматорске», — написал военкор.

Вместе с тем, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России атаковали цели в городе Нежин Черниговской области. Поддубный уточнил, что на его территории расположен аэродром, который украинские бойцы используют как площадку для хранения боекомплекта и как место дислокации личного состава.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл цель российского удара по Киеву. Она располагалась в Соломенском районе столицы Украины.