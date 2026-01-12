Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 12 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Рютте об «Орешнике»

Депутат Колесник: Слова Рютте об ударе «Орешником» по Украине говорят о многом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Слова генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте об ударе российской баллистической ракетой «Орешник» могут означать, что Европа понимает, что ситуация для нее будет только хуже, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Если он так говорит уже неплохо. Не факт, что это будет, но означать может, что они понимают, что дальше будет хуже, но отказаться от своих планов, значит, практически признать поражение. (…) Они понимают, что побежденным диктуют условия, а договариваются с победителем», — сказал Колесник.

Он напомнил, что удар «Орешником» — это ответ за атаку на российские объекты, в том числе резиденцию президента. Кроме того, он был направлен на уничтожение военно-промышленного комплекса Украины.

По словам Рютте, НАТО не откажется от поддержки Украины. Он также отметил, что решение о «необратимом пути» Украины в альянс, принятое на саммите в Вашингтоне в 2024 году, остается в силе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Ревнивый россиянин сжег возлюбленную и ее сыновей

    В российском городе двор с машинами затопило после аварии

    Подсчитаны траты россиян на автосервисы в 2025 году

    В Белоруссии высказались о похищении Лукашенко

    Молдавия и Украина отрезали от поставок российских военных в Приднестровье

    Назван самый важный для здоровья зимой продукт

    Бастрыкин заинтересовался нападением на участника СВО в ночном клубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok