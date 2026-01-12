В России отреагировали на слова Рютте об «Орешнике»

Депутат Колесник: Слова Рютте об ударе «Орешником» по Украине говорят о многом

Слова генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте об ударе российской баллистической ракетой «Орешник» могут означать, что Европа понимает, что ситуация для нее будет только хуже, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Если он так говорит уже неплохо. Не факт, что это будет, но означать может, что они понимают, что дальше будет хуже, но отказаться от своих планов, значит, практически признать поражение. (…) Они понимают, что побежденным диктуют условия, а договариваются с победителем», — сказал Колесник.

Он напомнил, что удар «Орешником» — это ответ за атаку на российские объекты, в том числе резиденцию президента. Кроме того, он был направлен на уничтожение военно-промышленного комплекса Украины.

По словам Рютте, НАТО не откажется от поддержки Украины. Он также отметил, что решение о «необратимом пути» Украины в альянс, принятое на саммите в Вашингтоне в 2024 году, остается в силе.