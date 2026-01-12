Реклама

Мир
16:22, 12 января 2026Мир

Рютте заявил о сигнале НАТО отказаться от подержки Украины

Рютте: Удар «Орешником» является сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине является сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает Reuters.

«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы "Орешник" по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины», — сказал он.

Однако, по словам генсека альянса, НАТО не откажется от поддержки Украины. Он также отметил, что решение о «необратимом пути» Украины в альянс, принятое на саммите в Вашингтоне в 2024 году, остается в силе.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили едва не оказался под ударом «Орешника». По пути в Киев он находился неподалеку от места удара этой ракетой.

