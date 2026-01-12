В России оценили возможный захват Гренландии США

Медведев: Захват Гренландии США будет полезен для оздоровления мирового климата

Возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

«Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук», — написал он. Кроме того, Медведев поиронизировал, что таким образом у американского лидера Дональда Трампа появилась бы новая должность acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии — прим. «Ленты.ру»).

Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес в Конгресс США законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». До этого Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Глава Белого дома также отметил, что США так или иначе получат Гренландию.