Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 12 января 2026Мир

В России оценили возможный захват Гренландии США

Медведев: Захват Гренландии США будет полезен для оздоровления мирового климата
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

«Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук», — написал он. Кроме того, Медведев поиронизировал, что таким образом у американского лидера Дональда Трампа появилась бы новая должность acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии — прим. «Ленты.ру»).

Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес в Конгресс США законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». До этого Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Глава Белого дома также отметил, что США так или иначе получат Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Белый дом объяснил стремление США заполучить Гренландию

    Киев погрузят во тьму

    ВСУ атаковали семь регионов России

    США начали готовиться к нападению на Иран

    В России оценили возможный захват Гренландии США

    Зеленский одобрил похищение военных ВСУ

    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok