В России оценили возможный захват Гренландии США

Возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.
«Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук», — написал он. Кроме того, Медведев поиронизировал, что таким образом у американского лидера Дональда Трампа появилась бы новая должность acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии — прим. «Ленты.ру»).
Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес в Конгресс США законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». До этого Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Глава Белого дома также отметил, что США так или иначе получат Гренландию.