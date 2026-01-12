Реклама

В России раскрыли судьбу главного «мясного щита» ВСУ

Шлепченко: Боеспособность ВСУ на запорожском направлении катастрофически падает
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Военный обозреватель Влад Шлепченко высказался об ослаблении обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. В программе «Мы в курсе» на «Царьграде» он заявил о катастрофическом падении боеспособности части украинских подразделений на данном участке фронта.

По словам эксперта, украинские отряды территориальной обороны, которые журналисты и аналитики называют «мясным щитом» ВСУ, за время специальной военной операции (СВО) претерпели серьезные изменения в своих рядах.

«На момент своего формирования это были добровольческие части, туда собирались наиболее русофобски настроенные лица, которые хотели подержаться за автомат. С лета 2022 года их систематически использовали в качестве "мясного щита". То есть их ставили на такие позиции, где их просто стирали. И очень быстро там поменялся личный состав. И сейчас это, скажем так, тоже бусифицированные, как и большинство других на Украине, формирования. Там теперь других не осталось», — раскрыл судьбу таких отрядов Шлепченко, указав, что смелых бойцов в них не осталось, лишаться жизни никто не хочет.

Таким образом, резюмирует «Царьград», главный «мясной щит» ВСУ оказался стерт.

Ранее сообщалось о сдавшихся в плен на запорожском направлении пяти офицерах ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, командный состав украинских войск редко сдается в плен, потому что зачастую не выходят на линию боевого соприкосновения вместе со своими подчиненными.

