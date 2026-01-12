Реклама

10:07, 12 января 2026

В российском городе задержали 82 ребенка

В Екатеринбурге задержали 82 ребенка, оставшихся без присмотра родителей
Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге задержали на улицах 82 ребенка, оставшихся без присмотра родителей. Об этом сообщили Ura.ru в городском управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что из задержанных 78 детей оказались жителями Свердловской области, еще двое — из других регионов России и двое — гражданами иностранных государств.

В рамках рейдов к административной ответственности привлекли около 60 взрослых, из них 46 — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, отметили в управлении МВД.

В полиции уточнили, что в операции задействовали более 200 человек. К профилактическим рейдам также подключились представители Росгвардии, народных дружин, комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, здравоохранения, социальной и молодежной политики.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяные подростки покусали полицейскую во время ночного рейда.

